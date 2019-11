Byl jsem zavlečen k divadlu, takže teď radostně předstírám herectví, říká známý bavič Ivo Šmoldas

Jsou to, pravda, mé poslední knihy, ale svým způsobem zároveň i první. Už je to hodně dávno, v roce 1988, co jsem vydal sbírku veršů Zimní srst. A u toho mělo i zůstat, neb po dlouhých letech práce v nakladatelství dospěl jsem k přesvědčení, že každý autor by se měl omezit jen na jednu jedinou knihu, tu nejlepší. To aby nezahlcoval trh a nedělal žactvu rotyku v dějinách písemnictví. Že jsem sám tuhle zásadu nedodržel, přihodilo se vlastně omylem. Glosy shrnuté ve dvou svazcích Co Vy na to, pane Šmoldasi, pro tištěné vydání zamýšleny nebyly. Skoro čtyři roky jsem je pravidelně pronášel na vlnách tehdy ještě předbabišovského Rádia Impuls, a tak měly jen proletět rozhlasovým éterem a zmizet. Do vázaných hřbetů je tehdy vehnal zájem ctěného publika. A přispěla k tomu i má lakota. Slibuju ale, že víc knih už nebude, snad…