Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, zní Klatovy. Květinářka rozdala lidem květiny

Vláda již v pondělí 16. března doporučila seniorům nad 70 let, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli ze svých domovů.

I klatovské parky byly, stejně jako v úterý, liduprázdné. Na lavičce tam seděl jen jeden senior s rouškou na ústech. „Už jsem to doma nemohl vydržet, musel jsem se jít vyvenčit. Vyluštil jsem už všechny křížovky, televize mě nebaví, ženu už nemám, jsem doma úplně sám, tak jsem dnes využil krásného počasí a na chvíli si vyšel do parku. Mám však obavu, zda mne nebude pokutovat Městská policie, když je ta karanténa. Ale vzal jsem si roušku, tak snad mi tohle vyvenčení projde. To víte, i já mám strach, a pravidla jsou daná," řekl Petr Kopelent (73) z Klatov.