Brno poskytne pozemky pro výstavbu Dokumentačního centra holokaustu

„Město Brno se v Memorandu o spolupráci zavazuje poskytnout části pozemku p. č. 273/1 a pozemku p. č. 273/7 při ulici Benešova formou práva stavby, a to bezúplatně na dobu deseti let po předložení projektové dokumentace záměru a na dalších 99 let v případě, že bude záměr v této době realizován,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.