Brno podpoří programy prevence kriminality

„K podpoře jsou navrženy probační programy, které jsou určeny různým věkovým skupinám. Například program Aristoteles je jediným programem v ČR pro děti od 9 do 15 let a v loňském roce získal významné celostátní ocenění – 1. místo jako Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podporu by měl dostat i program Změnit směr pro mladistvé do 18 let a nově i Z kruhu ven pro mladistvé a mladé dospělé do 30 let. Výčet probačních programů doplňuje Kompas, jehož cílem je úspěšná integrace osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu, které se potýkají se závislostí.