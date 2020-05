Brno na svém území prověří využití artéských studní

„Zkušenosti z minulých let ukazují, že je nedostatek vody obrovským problémem. Z tohoto důvodu si necháme zpracovat odbornou studii zaměřenou na využití artéské vody, která se nachází pod městem. Základem průzkumu bude revize stávajících vrtů a navržení míst, kde by mohly vzniknout vrty nové. Dále by měly být vytipovány vrty, které by mohly sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou v případě krizového stavu,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.