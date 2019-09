Brněnskou operní sezónu zahájí inscenace Offenbachových Hoffmanových povídek

Hoffmannovy povídky jsou posledním, současně zásadním dílem J. Offenbacha (1819-1880) Inspiroval se fantaskními povídkami E. T. A. Hoffmanna (1776-1822). Skladatel se nedožil premiéry díla (1881), které jeho rukou zůstalo nedokončeno. Autorem libreta je Jules Barbier. Osou příběhu a děje opery je hledání básníka Hoffmanna. Ten se pokouší nalézt dokonalou lásku a ztrácí ji vlastně s každou z žen do nichž se zamiluje, až nakonec mine tu, která snad byla tou pravou. Opera vede diváka a posluchače do fantaskního světa básníka a jeho představ: světa v němž se představy prolínají s realitou, se světem umění a lidmi z tohoto světa. Inscenátoři nové inscenace, jíž se na brněnskou scénu toto Offenbachovo dílo vrací po dvaceti letech, zasazují děj přímo do divadla a zákulisí operního představení.