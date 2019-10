Brněnské Divadlo Radost slaví 70 let od svého založení

Je však třeba připomenout i jejich následovníky – Karla Brožka, Josefa Kroftu a zejména Petra Kracika, kteří v Radosti působili krátce. Režisérka Zoja Mikotová naopak nastoupila do angažmá hned po absolvování JAMU a za deset let svého působení měla na kontě nemálo inscenací, v nichž plně projevila svůj vztah k tvorbě pro děti. (S Radostí příležitostně spolupracuje nadále).

U příležitosti výročí bylo vydáno nové CD – audiokniha Nové příběhy pejska a kočičky a DVD Písničky pro mrňousky. Písničky doprovází krátká videa pro nejmenší diváky Radosti, kteří navštěvují miminí představení. Na dvě publikace k historii Divadla Radost (50 let Radosti a Radost od padesáti do šedesáti) navazuje „Radost od šedesáti do sedmdesáti“, připravená k letošnímu jubileu. Do dalších let vstupuje divadlo s novým designem, brzy se objeví nové webové stránky, od listopadu nové logo.