Boží Dar se začal znovu otevírat návštěvníkům

„Od pátku 24. dubna lze opět osobními vozidly vyjet až na vrchol Klínovce. Od pondělí 27. dubna bude obnoven provoz Infocentra Boží Dar v době od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin a to každý den. Město žádá návštěvníky, aby svá auta parkovala pouze na záchytných parkovištích na okraji města, jako např. naproti benzinové pumpy, kde je hodina parkování zdarma a od hodiny po celý dalších 24 hodin za 100 Kč. Parkovat jinde na správním území města nelze, a proto žádáme řidiče, aby tuto skutečnost respektovali,” informoval starosta a senátor Jan Horník.