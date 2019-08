Bořetice dohodovaly a už připravují noční otevřené sklepy

Mája, hlavní symbol hodů i předmět soupeření mezi moravskými obcemi, který do dálky dává všem v okolí najevo, kde se právě hoduje. Ta letošní bořetická se stavěla v pátek 2. srpna a místní chasa se za ni stydět opravdu nemusí. Měří úctyhodných 25 metrů a padesátka mužů ji stavěla téměř dvě hodiny.

Sotva byla mája postavena, už pod ní bylo veselo. Sobotní den totiž patřil poměrně nové tradici - předhodovnímu zpívání. „Je to asi deset let, kdy jsme si řekli, že bychom rádi naše hody něčím zpestřili, a napadlo nás právě toto posezení u muziky, aby se místní mohli sejít a zklidnit, popovídat si. Je to komornější akce, takže tu svým způsobem odpočíváme,” popsal akci místostarosta Jiří Michna.