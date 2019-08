Bohumínský bunkr Na Trati láká v sobotu na nevšední večerní prohlídky

Připraveny budou i atrakce pro děti ve vojenském duchu a ohniště, na kterém si zájemci budou moci opéct vlastní špekáčky či uzeninu. Promítat se bude i dokument věnovaný proměnám pěchotního srubu. Komentované večerní prohlídky budou probíhat každou hodinu od 18 do 21 hodin. V případě většího zájmu jsou bunkráci připraveni provázet srubem co půl hodinu.

Vstupné je tradiční, tedy 50 korun pro návštěvníky nad patnáct let, děti mají vstup volný. Bunkr bude pro veřejnost otevřen ještě v září, a to vždy o víkendech. Vstup do něj je možný jedině s průvodcem. Hodinové komentované prohlídky začínají vždy v celou, a to od 14 do 17 hodin.