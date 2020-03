Bohumínská nemocnice přijme nově jen předem objednané pacienty

Pacienti si ale nově musí svou návštěvu až do odvolání předem telefonicky domluvit. Objednaným pacientům nemocniční personál hned u vstupu do areálu preventivně změří teplotu a ověří si jejich návštěvu v konkrétní ambulanci.

„Reagujeme tak na uzavření provozu ordinací některých praktiků. Chápeme, že bez patřičných ochranných pomůcek by ordinováním vystavovali sebe i pacienty velkému riziku, ovšem i my máme nedostatek pomůcek a v ambulancích jsme měli po omezení provozu obvodních lékařů úplně plno, což by znamenalo přenesení obrovského potencionálního rizika i na naše pacienty a personál,“ vysvětlil nová opatření ředitel nemocnice Svatopluk Němeček.

Interní ambulance (od 6 do 13 hodin): 596 096 464 (od 6 do 13 hodin)



Interní ambulance (od 13 do 6 hodin): 596 096 458 (od 13 do 6 hodin)



Chirurgická ambulance: 596 096 849