Bohumínem projedou v sobotu motorkáři

Spanilá jízda projede přibližně v 9:45 hodin i Bohumínem. „Pořádáme už třetí ročník této akce. Startujeme v Dolní Lutyni, kde máme od 9 hodin sraz u zdejší restaurace Lutena. Další motorkáři napříč Bohumínskem se k nám mohou přidat cestou, a to v Bohumíně, Rychvaldě i Orlové. Místa srazu jsme v mapě označili, ale majitelé motorek se k nám mohou samozřejmě přidat kdekoli na trase,“ uvedl za pořadatele Vlastimil Burian.

Motorkářská jízda vyrazí z Dolní Lutyně úderem půl desáté a zamíří po Bohumínské ulici do Bohumína. Projede přes městskou část Skřečoň, najede na dálniční přivaděč přes skřečoňský most a do centra Bohumína sjede u restaurace Zlatý jelen.