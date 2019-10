Bohumín už podesáté vyplaval prvenství, nejvzdálenější účastník přiletěl z Austrálie

Nejvzdálenější a zároveň nejmladší účastník, čtyřletý Michael Atkins, si přiletěl zaplavat až z Austrálie. Prvenství obhájili Bohumínští i za plavecké výkony. Za sebou nechali ve své kategorii (město do 50 tisíc obyvatel) dalších osm měst - Hodonín, Kopřivnici, Orlovou, Teplice, Vsetín, Chrudim, Českou Lípu a Trutnov.

„Atmosféra byla naprosto úžasná. Plavci proudili do bazénu celý den, a tak jsme věřili, že vítězství zase obhájíme, a tajně jsme doufali, že bychom mohli překonat i vlastní pět let starý rekord v účasti. Ve tři odpoledne už nás podpořilo na 800 lidí. Nakonec nám ale k jeho zlomení chybělo 71 plavců. O rekord ve finále ale vůbec nešlo. Je neuvěřitelné, jak Bohumíňáci umí spojit síly a rok co rok přijdou plavat davy lidí. Klobouk dolů a velké poděkování všem, kteří se na tom letos podíleli,“ uvedl za pořádající Bospor jeho nový ředitel Jan Resler, který dal povinnou stovku v čase 1:11.