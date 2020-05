Bohumín otevře spolu se školami i mateřinky

Zatímco děti z mateřinek nebudou muset nosit roušky, děti školou povinné je budou muset mít. O znovuotevření všech svých mateřinek po nucené dvouměsíční koronavirové pauze v pondělí 11. května rozhodli bohumínští radní.

„Do našich mateřských škol dochází téměř 600 dětí. Oslovili jsme proto všechny rodiče školkových dětí, zda mají o jejich otevření zájem. Z průzkumu vyplynulo, že pro znovu zprovoznění je většina rodičů. Pouze 161 z nich chce nechat své dítě až do konce školního roku doma. Protože se i ředitelé školských zařízení na termínu otevření shodli, radní dnes rozhodli o tom, že se mateřinky otevřou ve stejném termínu jako školy,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Radní také odsouhlasili, že rodičům v souvislosti s koronavirem prominou školné za duben a květen ve všech svých mateřinkách. A v případě, že se dítě do konce školního roku vůbec nenastoupí, odpustí jim úhradu i za červen. Také po rodičích školáků nebude chtít radnice tříměsíční poplatek za školní družinu, a to od dubna do června.

Od pondělí 25. května se opět začne učit na prvním stupni základních škol. Docházka však nebude povinná. Bude záležet na rodičích, zda své ratolesti do školy pošlou nebo budou využívat výuky na dálku. Podmínkou pro zařazení do školního kolektivu je dobré zdraví. Rodiče budou muset doložit čestné prohlášení, že se jejich dítě nesetkalo s nemocí covid-19. Nemocné děti či děti z rizikových skupin by měly zůstat doma.

Radnice už školy vybavila jednorázovými rouškami, rukavicemi i 200 litry dezinfekce. Pro školáky, kteří ještě nebudou mít svou látkovou pratelnou roušku, je šije bohumínské centrum sociálních služeb. Už má požadavky na téměř sto kusů.