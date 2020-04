Bohumín nabízí dohled nad dětmi pracujících rodičů, nevylučuje ani otevření školek

Byť nabídky využívá jen pár rodičů, město v ní pokračuje i nadále. Pokud bude epidemiologická situace příznivá a zájem rodičů poroste, mohly by se v příštích týdnech ve zpřísněném hygienickém režimu otevřít místní školky. Ty jsou kvůli minimální docházce uzavřené od 23. března.

„Pracujícím rodičům, kteří nemohou vykonávat své zaměstnání z domova, stále nabízíme možnost hlídání dětí ve věku od tří do deseti let. Využít ji mohou nejen zdravotníci či zaměstnanci bezpečnostních složek, ale všichni pracující rodiče, kteří tuto službu aktuálně potřebují. V hlídání se střídají naše školky, nejprve jej měla na starosti Fitškolka, teď děti docházejí do Nerudovky a pak přijde na řadu Skřivánek ve Smetanově ulici,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Dozor je zajištěn od šesti hodin ráno do pěti hodin odpoledne. Děti si během dne hrají a využívají i venkovní prostory areálu školky k pohybovým aktivitám. V případě zájmu o využití této služby mohou pracující rodiče volat na telefonní číslo 731 108 692.

Přestože službu využívá jen minimum rodičů, město považuje za důležité ji zachovat. „První stupeň základních škol se otevře až 25. května v dobrovolném režimu, tedy bude záležet na rodičích, zda své dítě do školy pošlou či nikoliv. Do té doby, což je celý měsíc, se mohou ještě někteří rodiče dostat do situace, kdy odborný dohled pro své dítě budou potřebovat. To platí i o rodičích předškolních dětí,“ doplnil Bruzl.