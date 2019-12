Bohumín má 800milionový rozpočet na příští rok, postaví nový dopravní terminál

Dalších 24 milionů korun vloží město do přestavby dvou bývalých domů s pečovatelskou službou ve Starém Bohumíně na moderní byty. Téměř 20 milionů poputuje do zateplování cihlových domů, tentokrát v okolí základní školy Beneše. Zateplovat se budou dva domy naproti škole na křižovatce třídy Dr. E. Beneše s Čáslavskou ulicí, pět domů v ulici Čs. armády u křižovatky s Okružní ulicí a zateplení čeká i dva nízké cihlové domy u pivního baru.

Miliony zamíří také do dopravy. Město začne v příštím roce s výstavbou nového dopravního terminálu u vlakového nádraží za 60 milionů korun, většinu nákladů by přitom mělo uhradit z dotace. Dalších 7 milionů investuje Bohumín do poslední etapy cyklistického okruhu kolem Vrbického jezera a 5 milionů do výstavby nového chodníku v Rychvaldské ulici. Vzniknou například i nová parkovací stání, a to v ulicích Budovatelská a Čs. armády.