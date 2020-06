Bohumín dohání koronavirové ztráty, městské aquacentrum láká na letní slevy i nové atrakce

Bospor se pustil v polovině června do zvelebení dalšího ze svých sportovních stánků, a to haly Bosporka v centru Bohumína. „Zateplování objektu bylo dlouhodobě naplánováno, řemeslníci odstartovali práce před pár dny. Ačkoliv zvenku by se mohlo zdát, že Bosporka nefunguje, opak je pravdou. Provoz probíhá po celou dobu zateplení bez omezení. Jen chceme poprosit návštěvníky o opatrnost při vstupu do budovy. Celé prázdniny máme otevřeno od 12 hodin do 20 hodin,“ doplnil Resler s tím, že v Bosporce si lidé mohou zahrát badminton, squash, stolní tenis, zacvičit si nebo vyzkoušet novou lezeckou boulderovou stěnu.