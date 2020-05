Bílovecký zámek vstupuje do své jubilejní sezony s novinkami na návštěvnické trase

V průběhu desetiletí prošel zámek neuvěřitelnou proměnou, prázdné sídlo se nejen pomalu plní mobiliářem, ale vznikl zde i prohlídkový okruh v pokojích bývalých šlechtických majitelů – hraběcí rodiny Sedlnitzkých – a několik krásných expozicí. To vše vidělo již přes 60 tisíc lidí

„Několik let je zde k vidění například zámecká kaple sv. Hyacinta s náhrobky majitelů zámku, apartmán poslední šlechtické majitelky zámku hraběnky Hermíny Balbíny Sedlnitzké z Choltic nebo různé expozice. Nově se nám nyní podařilo prodloužit prohlídkovou trasu o pokoj baronky Margarety Sedlnitzké, rozené von Eichendorff, spisovatelky a básnířky, která do Bílovce často zajížděla ve 20. letech minulého století. Ve velké jídelně zámku příchozí od letošní sezony uvidí také repliky původních zámeckých dveří, které se do zámku vrátily po 75 letech a zbrusu novou historickou instalaci včetně porcelánu, broušeného skla a dobového prostírání,“ láká návštěvníky zdejší kastelán Eduard Valeš.