Bílovecký dům dětí a mládeže získal na boj s COVID-19 pět nových šicích strojů

Zpočátku šily ženy z bíloveckého DDM roušky na vlastních a zapůjčených šicích strojích. Rychlá pomoc Nadace ČEZ na boj s COVID-19 ve formě finančního příspěvku 47 tisíc korun však umožnila zakoupení pěti nových šicích strojů. Ty se od chvíle, kdy byly do Bílovce přivezeny, takřka nezastavily.

„V prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu byl tlak na potřeby roušek obrovský. Proto jsme se rozhodli našemu zřizovateli – městu Bílovec – pomoct. Kdo měl doma šicí stroj, přinesl ho, a pustili jsme se do práce. Ostatní zaměstnanci a dobrovolníci měřili, stříhali, žehlili a balili. Pro zvýšení produktivity jsme však potřebovali více švadlenek, respektive šicích strojů. Prostřednictvím sociálních sítí jsme proto požádali širokou veřejnost o jejich zapůjčení a jsme velice vděčni za to, že se našli lidé, kteří nám stroj zapůjčili. Přibyly tak další dva šicí stroje,“ popisuje úžasnou bíloveckou symbiózu v pomoci potřebným ředitelka DDM Bílovec Tamara Knoppová.

Zaměstnanci DDM Bílovec i dobrovolníci, kteří sem denně chodí pomáhat, budou roušky šít ještě určitě několik týdnů, a to nejen pro seniory a členy záchranných složek, ale i pro děti, které by se podle posledních plánů vlády, měly od konce května postupně začít vracet do škol i některých kroužků.