Bílovec postaví ve Staré Vsi indiánské týpí a v Lubojatech dětské hřiště

Projekt v hodnotě 150 tisíc korun zpracoval a přihlásil Richard Ocásek, který měl v hlavně hned několik nápadů, které by pomohly rozvoji města i okolních obcí.

„Rozhodoval jsem se mezi čtyřmi náměty, nakonec jsem podal projekt na indiánské týpí. Zahrada naší školy ve Staré Vsi není totiž vybavena tak, jak by ve 21. století být mohla. Dlouho se zde neinvestovalo. A protože s dětmi chodíváme na Jarošův statek do Studénky, kde mají nejen koně, ale i toto týpí, nechal jsem se inspirovat. Týpí může sloužit nejen na hraní, ale i jako venkovní učebna nebo jako místo pro mezigenerační setkání dětí a rodičů či prarodičů, a to takřka po celý rok,“ popisuje Richard Ocásek výhody týpí, jehož průměr bude osm metrů a výška také osm metrů.