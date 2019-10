Bezpečí pacientů i zaměstnanců střeží nově v Nemocnici Podlesí v Třinci kamerový systém

Kamery monitorují především příjezdy do areálu nemocnice a jednotlivé vstupy do budov, pokladny, některé nápojové automaty a rampy stravovacího provozu.

„Někdy je to až neuvěřitelné. Lidé kradou i hygienické potřeby na toaletách,“ sdělil Rostislav Franek. Podle něj zdravotníci doporučují, aby si pacienti do nemocnice na lůžka cenné věci raději vůbec nebrali. „Pokud si cennosti při nástupu ponechají, pak mohou využít možnosti úschoven u sester. Na to jsme zařízeni. Na požádání cennosti uloží do trezoru,“ dodal.