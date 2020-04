Bez strachu není hrdinství, říká vrchní sestra Anesteziologicko resuscitační kliniky u sv. Anny v Brně

Někdy trochu nervozity, aby vše provedla správně a neohrozila sebe ani ostatní v týmu. Pak je také velmi důležité s lékařem vytvořit plán péče a sladit vše tak, aby čas strávený uvnitř izolačního boxu byl co nejproduktivnější. A především obnáší práci s pacientem - provádění částečné nebo celkové toalety, polohování na boky, na břicho, rehabilitaci… To je sama o sobě fyzicky těžká činnost. Když k tomu ještě připočtete ochranné prostředky, tedy plášť, čepici, brýle nebo štít, někdy obojí, a těsnící respirátor, ve kterém se špatně dýchá, je to náročné. Navíc se cítíte jako zabalená do igelitu. Tenhle výraz se už u nás zaužíval. "Jdu do igelitu." (smích)