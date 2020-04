Bez přítomnosti dětí se v Přerově uskuteční zápisy nejen do prvních tříd

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol se uskuteční od středy 15. do čtvrtka 30. dubna - zákonní zástupci předají svou žádost do spádových škol, a to buď přes datové schránky školy, poštou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Na webech školy najdou rodiče formuláře, ty stáhnou, vyplní a prostřednictvím nich zápis provedou. V odůvodnitelných případech lze podat žádost i osobně.