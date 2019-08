Automobilový ráj má své sídlo nedaleko Drážďan

„Současné závody automobilů na Lausitzringu jsou jiné než v časech NDR. Tehdy byly na startu hlavně wartburgy a trabanty, dnes je to celá řada značek a auta tady na Sachsenringu - to je slavnost. Běžně je tady 80-100 tisíc návštěvníků. Přijíždějí z celého Německa, Češi spíše jen jako zástupci od německých firem v Čechách,“ říká jeden z pořadatelů, pamětník automobilových závodů v Sasku, či spíše bývalé NDR.

Z Čech na Lausitzring to není daleko, přesto české vozy na parkovišti jsou vidět jen minimálně. Snad by nikoho z nedalekých příhraničních měst neodradilo nealkoholické pivo nebo nutnost odevzdat jakýkoliv nápoj u vchodu do areálu. Stejně tak v hledišti se příliš nekouří.