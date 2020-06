Audiokniha Ota Pavel – Povídky přináší bezmála devět hodin legendárních nahrávek

Radúz Mácha při nahrávání Povídek z šuplíku řekl: „Bylo to pro mne nesmírně inspirující a s obrovskou chutí jsem si neznámé povídky doma znovu a znovu předčítal, když jsem se připravoval na jejich natáčení. Ty texty jsou skvostné. Silné, upřímné, dlouho ve mně rezonovaly a velmi mě zasáhly. Opravdu si vážím, že jsem v tak krásné společnosti velkých jmen hereckých bardů, kteří jsou v nahrávkách audioknihy spolu s námi mladšími. Bez nadsázky také můžu říct, že to byl další splněný sen.“

Jeho kolega z Národního divadla Igor Orozovič k tomu poznamenal: „Ota Pavel je pro mě esence české kultury. Mám dojem, že tak, jak to cítil on, by chtěli cítit všichni Češi. V jeho příbězích je lidskost se všemi zákrutami, láska k vlasti a přírodě, krása, smutek i legrace a všechno je to servírované s neuvěřitelnou upřímností, lehkostí a v úžasné literární kvalitě.“