Aquacentrum v Bohumíně čeká dvoutýdení očista

Bazény a sauny se pro veřejnost otevřou opět v sobotu 14. září. To už začíná platit podzimní provozní doba. Aquacentrum bude fungovat od pondělí do čtvrtka od 6 do 7:45 hodin a od 12 do 21 hodin. V pátky pak od 12 do 21 hodin. Každé pondělí a středu v něm navíc od 19:30 bude probíhat aquaerobic. O víkendech a svátcích do něj zájemci mohou zamířit od 8 do 21 hodin.