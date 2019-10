Annín bude hostit 5. Mezinárodní sklářské sympozium na téma Ruce podané k přátelství

Sympozium je pro veřejnost přístupné v pátek a v sobotu od 9.30 do 17.30 a v neděli od 9.30 do 16 hodin.

A jako obvykle na sympoziích je to o pokusech s novými postupy, kombinacemi technik, dekory apod. „Jsou to chvíle napětí, jak vše dopadne. Sympozia jsou o hledání a to, co se na nich děje, je zcela neopakovatelné a nesdělitelné. Tyto jedinečné chvíle napětí a dramatických momentů zde má příležitost vidět každý, protože sympozium je po celou dobu konání otevřené veřejnosti," dodala Lněničková.