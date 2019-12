Anna Julie Slováčková nefňuká, naopak chystá nový klip

„S Patricií jsme společně s kapelou pracovali již na singlu, který máme v plánu vydat před létem v následujícím roce a jelikož mě práce s ní baví a mám ráda její písničky, rozhodly jsme se společně dotáhnout do konce i píseň Nepopsaná. Písnička je o lásce, ale ne jen té partnerské. Je o lásce k životu, rodině, přátel, partnerovi... Každý si pod tím může najít to své,“ prozradila Slováčková.

Celkové produkce písničky se ujal Igor Ochlepovský. „Když jsem poprvé slyšela demo, které Igor vytvořil společně s novým textem, který jsme s Patricií řešily, byla jsem naprosto dojatá. Vystihlo to přesně to všechno, co teď v tyhle chvíle prožívám a pokaždé, když píseň slyším, jsem strašně šťastná, jak tahle spolupráce zafungovala,“ prozradila zpěvačka a herečka s tím, že videoklip k písni Nepopsaná natáčelo duo Czech Vibes.