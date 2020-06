Agresivní muž nejdříve surově tloukl ženu, poté se chtěl utkat se strážníky

Do Anderleho ulice v Praze 5 vyjela ve středu odpoledne hlídka městské policie, když byl dispečink upozorněn na agresívní chování muže vůči ženě.

„Dvojici strážníci zastihli před vchodem do jednoho z domů. Napadená uvedla, že ji muž udeřil několikrát do tváře a roztrhal halenku. Když hlídka vyzvala muže k podání vysvětlení, začal být agresivní, verbálně ženu urážel, udeřil ji dlaní do obličeje, jednou rukou chytil pod krkem a druhou za halenku. Jeden ze strážníků ho od ženy odstrčil a vyzval k uklidnění. V tu chvíli obrátil muž agresi na hlídku, vyhrožoval zabitím, a když se proti ní rozběhl a snažil se zaútočit pěstmi, zklidnili ho strážníci hmaty, chvaty a slzotvorným prostředkem,” informovala mluvčí Městské policie Praha Jiřina Ernestová.