9. ročník Mezinárodního mistrovství ČR v historickém lyžování poprvé v Beskydech

„Vstup na besedu, výstavu i do areálu během sobotního klání je zdarma,“ upozornila Karin Raszková a upřesnila, že registrace závodníků bude zahájena v sobotu 11. ledna v 7.30 hodin v hotelu Grůň. V 10 hodin pak odstartuje první závod – paralelní slalom, druhou disciplínou bude jasankros. Závodníci budou rozděleni na jednotlivé kategorie – děti, ženy, muži do 50 a muži nad 50 let.