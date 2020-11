Zpěvačka Kamila Nývltová peče na Vánoce desetitisíce kusů cukroví

Vánoce tráví Kamila Nývltová vždy u rodičů v domě ve Rtyni v Podkrkonoší. „Jinak si to ani představit nedovedu. Třeba to, že bych odletěla někam za teplem, to vůbec ne. Jsme hodně rodinně založení, v předvečer Štědrého dne se nás sejde i třicet, i když u vánočního stolu nás už bývá jen osm, s oběma babičkami,” svěřila se.