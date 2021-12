Zpěvačka Kamila Nývltová nedává dárky pouze rodině, dostávají je i domácí mazlíčci

„Moje Emmička dostane spoustu dárků, už jsem jí nakoupila ozdoby na hlavu a andělská křídla. Přítel říká, že jsem trochu blázen, co z toho psa dělám. Mám ho teď jako dítě, než přijde miminko. Jsou to u nás stejně rovní členové,“ řekla Kamila Nývltová, která se kvůli pandemickým opatřením nemůže věnovat naplno zpěvu.

Čas tak věnuje pečení vánočního cukroví, které dělá na zakázku. „Vyrábím cukroví, to ode mne dostane celá rodina, to jim musí stačit. Rozhodli jsme se, že letos to budou maličkosti, protože si myslím, že Vánoce jsou druhým rokem už jiné a člověk se musí dívat na to, co bude. Jestli bude práce, takže si myslím, že stačí drobnosti a hlavně že jsme spolu,“ dodala zpěvačka s tím, že o štědrovečerní večeři se u nich stále stará maminka.