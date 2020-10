Vánoční strom pro Prahu letos bude z Jílového u Prahy, pokud se nezruší trhy

„Smrk ztepilý, který jsme letos vybrali, je krásně rostlý a dobře přístupný pro těžkou techniku. Výhodou je také, že neroste daleko od Prahy. Má zhruba 19 metrů, což je o něco méně než obvykle, ale věřím, že by to nikomu nevadilo. S tipem se nám ozval soukromý majitel,” uvedl Petr Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko, která trhy pořádá.

Zda jej firma pokácí a doveze do hlavního města, bude záležet na situaci v souvislosti s šířením koronaviru a s tím souvisejícími nařízeními vlády a ministerstva zdravotnictví. Podle mluvčí bude firma zároveň jednat také s magistrátem. „Rozhodnutí by mělo padnout do konce října, poté už nebude možné trhy včas připravit,” sdělila Hana Tietze.