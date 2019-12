Vánoce v odlehlém koutě Česka? Jsou drsné, tvrdí hajný

Pro státní lesy tu Pavel Lánský pracuje posledních dvacet let. Na Jizerce má ale také chalupu po rodičích, takže s odlehlým koutem Česka, proslulým drsnou romantikou, je spojený celý svůj život.

Před patnácti lety jel Lánský během vánočních svátků na Jizerku nakrmit zajíce, kteří se schází v krmelišti u jeho chalupy. „Mám sice terénní auto, ale než jsem tehdy všechno nakrmil, tak silnice byla tak rychle a tak hodně zapadaná sněhem, že jsem tam uvíznul na 10 dní. Z Jizerky jsem se dostal až čtvrtý nebo pátý den v novém roce,“ vybavuje si revírník při otázce, jakou nejhorší zimu na Jizerce zažil. „Zima tady vám neodpustí žádnou chybu,“ tvrdí. Dané je to podle něj třeba tím, že počasí se tady dokáže radikálně změnit velmi rychle.

„Během krásného slunečného rána vyjedete z Jizerky. A když se vracíte zpátky, je to jako byste šel proti obrovské zdi, když vítr unáší sníh od Smědavy,“ líčí. „Každý, kdo tu je delší dobu, už se takhle vyučil. Už ví, že z Jizerky nesmí odjet bez rukavic, pořádné čepice, návleků na nohy, sněžnic a čelovky. Když to nemáte, může se vám to strašně vymstít.“