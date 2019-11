Tipy na vánoční dárky pro praktické ženy

Jedním z hezkých a roztomilých dárků, které zaujmou ženy milující minimalistický styl, jsou tzv. aerária v závěsné podobě. Zjednodušeně řečeno jsou to malé skleněné baňky určené pro pěstování pokojových květin.

Takové rostlinky stačí jen několikrát týdně porosit destilovanou, převařenou nebo nejlépe dešťovou vodou, která jí neucpe pór vodním kamenem. Co ovšem tento druh rostlin bude potřebovat, je dostatek světla, v nejlepším případě rozptýleného, občas i slunečního.

Zejména alergici, ale i každý, kdo má rád jemné a zároveň luxusní povlečení, které více saje pot, ocení přírodní materiál tencel. To je název pro vlákno nové generace z eukalyptu vyráběné ekologicky šetrným způsobem. Je hebké na dotek, chladivé jako len, hřejivé jako vlna a především absorbuje o 50 procent více vlhkosti než bavlna.

Adventní čas je přímo ideální dobou ke zvážení, zda by si žena nezasloužila do kuchyně novou, nejlépe multifunkční troubu. Konečně, pečení cukroví a příprava hodů na Štědrý večer by jí s novou pomocnicí šla určitě mnohem lépe od ruky.