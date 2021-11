Sochám na kapli v Cambridge ve výšce 50 metrů kdosi nasadil santovské čepičky

Jako první na čepičky upozornil Martin Bond, který univerzitu v Cambridge fotí každý den více než deset let pro projekt s názvem A Cambridge Diary.

„Rošťácký student nasadil postavám na kapli na hlavu santovskou čepici. A proč je to můj dnešní obrázek dne? Zeptejte se sami: Jak?“ napsal na twitterovém účtu projektu Bond.

Bond je přesvědčen, že to nejjednodušší řešení je to správné. Student či studenti nahoru prostě vylezli.

„Bylo mi řečeno vrátným, že si nikdo příslušné klíče nepůjčoval, takže to nemohlo být provedeno zevnitř,“ uvedl Bond s tím, že studenti se na střechu dostat nemohli.

Koneckonců, nebylo by to poprvé, co při svých vtípcích takto riskují. Nasazovat sochám pokrývky hlavy je oblíbeným žertem, v listopadu roku 2009 umístili santovské čepice sochám na kapli King’s College ve výšce 24 metrů.