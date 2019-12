Šikovné hračky naučí děti programovat

Není pochyb o tom, že moderní přístroje představují budoucnost. Čas lze nicméně využít daleko efektivněji, děti se například mohou naučit programovat. Programátorů je totiž stejně jako dalších IT expertů akutní nedostatek, a tak děti mohou svůj koníček už za pár let snadno proměnit v lukrativní zaměstnání.

Rodiče mohou pomoci svým ratolestem v rozvoji digitálních dovedností a informatického myšlení dokonce ještě dříve, než nastoupí do školy. Na trhu je totiž celá řada hraček, která dovede děti naučit, jak vlastně fungují aplikace či jak se ovládají roboti, aby plnili jejich příkazy. A to vše klidně ještě dříve, než se naučí číst.

Nejen na fanoušky Hvězdných válek cílí robot Star Wars R2-D2, který jako by z oka vypadl své filmové předloze. Tato interaktivní hračka si klade za cíl nejen pobavit, ale také naučit. Malý robot je ve skutečnosti dálkově ovládaný dron, kterého je možné prostřednictvím tabletu či smartphonu navigovat až do vzdálenosti 30 metrů.

Star Wars R2-D2 nabízí tři základní režimy. Jedním mávnutím ruky mohou děti v režimu Force vést svého droida, jako by používaly bájnou Sílu. Drive Mode pak slouží ke snadnému řízení robota pomocí aplikace. Trojlístek nabízených režimů uzavírá vlastní navigace, kdy droid dokáže detekovat překážky před sebou a měnit kurz, jako by měl svou vlastní mysl.

Díky funkci holografické simulace může dítě přes obrazovku tabletu nebo telefonu zkoumat dalekou galaxii Star Wars, nahlédnout do interiéru lodí a dalších míst, která ho zajímají. Pokud nemá nikoho, kdo by sdílel jeho radost z Hvězdných válek, potom může aktivovat funkci Watch With Me a užít si sledování filmu spolu s droidem, který na vývoj děje reaguje po boku dítěte.