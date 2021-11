Radek Banga představuje klip o kouzlu Vánoc

„Kvůli tomu, co se u nás doma dělo, jsme Vánoce v podstatě neslavili. Nechtěli jsme tátovi dávat jen další zbytečný impulz k tomu, aby pil a zase něco vyvedl. A takhle jsem to vlastně měl až do svých sedmadvaceti let. Asi jsem to s tím měl prostě nějak spojené. Jenže pak jsem potkal svou ženu a zamiloval se a teprve s ní jsem pochopil, o čem skutečně Vánoce jsou. Zamiloval jsem si je stejně jako ji,“ uvedl Banga.