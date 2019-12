Předvánoční nákupní horečka je tu. Ve výdejnách lidé stojí fronty

Alza.cz na dotaz Novinek uvedla, že většinu zákazníků ve výdejnách zvládají obsloužit do 10 minut. „V největší předvánoční špičce, zhruba dva týdny před Vánocemi až do Štědrého dne, se nicméně může čekání lehce protáhnout, zejména v odpoledních a večerních hodinách,“ uvedla mluvčí Patricie Šedivá.

Termíny posledního odeslání dárků s garanci doručení do Štědrého dne zveřejňují i jednotliví dopravci. Třeba u České pošty je to také pátek 20. prosince u balíku na poštu a do balíkovny, u balíku do ruky je to čtvrtek 19. prosince.