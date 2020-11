Pohodlí a bezpečí v chytré domácnosti

K čemu je to všechno dobré? Uživatelé si mohou nechat pomocí podobných zařízení automatizovat některé rutinní úkony, a tím zpříjemnit bydlení. Chcete mít před příjezdem domů otevřená vrata, garáž a rozsvícená světla? Nebo při vstupu do koupelny mít připravenou vanu? Rozsvítit na terase, nebo vytáhnout venkovní žaluzie? Nic z toho není problém.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního reproduktoru.