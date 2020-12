Pohádky a filmy pro zpříjemnění vánočních okamžiků

„Tváře umouněné od popela, ale kominík to není, klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není, šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane,“ dávala chudá Popelka v podání Libuše Šafránkové hádanku zvědavému princi Pavlu Trávníčkovi v pohádkovém příběhu o dívce, kterou utiskují sestra a macecha.