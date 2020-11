Pan Trunec slavnostně rozsvítí svůj vánočně ozdobený dům

Už devatenáct let zdobí Václav Trunec po vzoru amerických filmů svůj dům do vánočního kabátu. Začínal na dvou seti žárovkách. Loni mi byl dokonce připsán český rekord, a to s necelými 61 tisíci žárovkami. Letos jich ještě „pár“ přidal. Novinkám se ještě před oficiálním rozsvícením, které se koná v předvečer první adventní neděle, přiznal, že letos se dostal na 65 tisíc žárovek a LED diod.