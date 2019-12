On-line nákupy zaplavují poštu

Jak ovšem upozornil, 17. prosinec byl posledním dnem, kdy GLS garantovala doručení balíků do Štědrého dne ve standardním režimu. Tedy včetně opakovaného pokusu o doručení v případě, že adresát není zastižen doma nebo pokud potřebuje změnit místo doručení či přesměrovat balík do výdejního místa.

Zatímco loni byl nejzazší termín na doručení balíku do Štědrého dne 17. prosinec, letos přijímá zásilky pro dodání do rukou adresáta až do 19. prosince a balíky k vyzvednutí na výdejním místě pak do 20. prosince. Doručovat bude i o nadcházejícím víkendu.