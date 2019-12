Obdarovávání dospělých by Petra Černocká nejraději zrušila

Do pečení cukroví se zpěvačka raději ani nepouští. „To nechávám na profesionálech. Sousedka od nás z chalupy dělá tak neuvěřitelné věci a zdravé, například ze špaldové mouky, tak na ni spoléhám, že to pro mě i letos hezky napeče,“ říká Černocká.

Petra by nejraději dávala dárky jen své vnučce Coco. „Doufám, že se mi podaří zrušit obdarovávání dospělých. Všichni všechno máme. Můj muž je sice mladší než já, ale taky to není zrovna nějaký junior, který touží po nové mikině, takže vážně nevím, co bych mu koupila,“ krčí rameny Petra Černocká.