Jeho dům je nejzářivější v celé ulici. Milan Peroutka nakoupil desetkrát víc světýlek, než chtěl

„Chodím zpívat koledy pod Karlův most. Organizuje to paní, ke které jsem chodil do dramatického souboru. Je to už velká tradice. Bývá tam například i Bára Štěpánová. Vždycky je tam plno lidí. Podává se svařené víno. Je tam krásná atmosféra a k mým Vánocům to prostě patří,“ říká Milan Peroutka.