Jaké dárky potěší naše seniory

Většina seniorů je velmi skromná a vystačí si opravdu s málem, proto vždy preferujte spíše praktické věci či cokoliv, co zpříjemní jejich všední dny. Zapomeňte ale na nejrůznější technologické vychytávky, protože jen málokdo z nich je dokáže skutečně ocenit.

Jako ideální dárek se jeví věci do domácnosti. Vybírat můžete mezi teplými a heboučkými dekami, které spolehlivě zahřejí končetiny, a navíc hezky ozvláštní každý interiér, či novým povlečením, ručníky apod.

Mezi nejpříhodnější letošní dárky patří i všechny doplňky stravy, které jim pomohou posílit jejich imunitu. Kromě nejrůznějších bylinných čajů to mohou být doplňky stravy s vitaminy a dalšími látkami působící antiviroticky, ale i cokoliv, co je přiměje k pohybu venku.

Foto: Do heboučké beránkové deky se s radostí zachumlá každý člen rodiny a děda s babičkou obzvláště. Je ideálním společníkem pro zimní relaxaci u oblíbeného filmu, s knížkou nebo třeba s šálkem čaje. Dokonale univerzální provedení v šedých odstínech rozhodně potěší všechny milovníky jednoduchosti. Za 599 Kč na 4home.cz

Podpořte zdraví vaší rodiny doplňkem stravy za zvýhodněnou cenu. Účinný vitamin C Lipo C Askor Forte s lipozomálním vstřebáváním pro dospělé a děti od 6 let. Obsahuje RosaCelip-LD®, bioflavonoidy z citrusových plodů a extrakt plodu šípku. Testovací proužky součástí balení, cena 719 Kč, jakdelezit.cz