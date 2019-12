Jaké dárky od svého protějšku rozhodně nechceme

Lidé si dávají k Vánocům různé dárky - zvlášť jedná-li se o dárky zakoupené na poslední chvíli, jedná se často o skutečné kuriozity. Není tak divu, že se mnohdy nesetkají s úspěchem.

Jak ukázal průzkum britské firmy Beaverbrooks, kterého se zúčastnilo více jak 2000 žen a mužů, našli někteří dospěláci pod stromečkem od svých protějšků i takové dárky jako záchodové prkénko, osvěžovač vzduchu, kleštičky na nehty či hračky z dětského menu od McDonald’s.

Zatímco muži své negativní dojmy z dárku dokážou zamaskovat, ženy to ve většině případů nedokážou a partnerovi to okamžitě „vpálí“ zpět.

Co si přejí ženy, jaké dárky naopak nenávidí

Některé ženy si dokážou přímo říct, co by si od druhého přály pod stromečkem, jiné se snaží alespoň neustále naznačovat, co by se jim líbilo. Podle průzkumu si většinou přejí nalézt pod stromečkem poukaz na dovolenou, šperky či květinu.

Potěšit může i oblečení, obuv či spodní prádlo, ale ne každý muž to zvládne tak, že se ženě skutečně trefí do vkusu či velikosti. Na takový dárek si tak může troufnout jen ten, který má buď dokonalý přehled, anebo se může obrátit na nejlepší kamarádku své partnerky. Každá dvacátá dotázaná žena totiž uvedla, že se to jejímu partnerovi nikdy nepodaří.

Mezi dárky, které ženy rozhodně nechtějí najít pod stromkem, jsou jakékoli čisticí prostředky, poukázky na kurzy vaření, doplňky či příslušenství k vozu.

Co si přejí muži, jaké dárky naopak nenávidí

Většina mužů - 80 % - by si rovněž přála nalézt pod stromkem poukaz na dovolenou, tři čtvrtiny chtějí nové auto. Tři čtvrtiny by se také spokojily s čokoládou, 73 % by raději dostalo peníze než dárek.