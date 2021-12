Helena Vondráčková: Štěstí z toho, že můžu zpívat, pociťuji celý život

Probudilo ve vás vydání alba nostalgii?

Ano, probudilo, to máte pravdu. Strůjcem reedice byl Jirka Svoboda z České televize. Volal mi a ptal se, co bych řekla tomu, kdyby Supraphon znovu vydal mé album, které loni oslavilo padesát let od vydání. Že prý už se ptal a vydavatelství je tomu nakloněno.

Bylo to první album, na kterém byly písně vybrané mému zpěvu na míru. Předtím sice jedno vyšlo, Růže kvetou dál, ale na něm byly skladby ze singlové produkce.

Kdo byl strůjcem vydání desky před více než padesáti lety?

Duší byl producent, skladatel a aranžér Bohuslav Ondráček. Mimochodem, spolu s textařem Zdeňkem Rytířem předtím vymysleli Golden Kids, vokální skupinu, ve které jsme byli Marta Kubišová, Vašek Neckář a já. V rámci své producentské Bob-serie inicioval i vydání Ostrova Heleny Vondráčkové. Po jeho boku byla spousta dalších lidí, Josef Vobruba, který řídil orchestr, skladatelé, textaři, autor obalu Otta Dlabola nebo hudební režisér Vladimír Popelka.

S Bobanem Ondráčkem jsem spolupracovala na výběru písní. Některé jsem si našla sama, další přišly v nabídce, třeba od Oty Petřiny nebo Zdeňka Marata. Písničku Ostrovy pokladů dodal Boban, což mi udělalo ohromnou radost, protože je skvělá. Na festivalu v japonském Tokiu jsem s ní získala ocenění Hitachi. Všude, kde jsem ji zpívala, měla velký úspěch.

Skladby, které jsme převzali od zahraničních interpretů, byly mé srdcovky. Líbily se mi hned na první poslech.

Obal alba Ostrov Heleny Vondráčkové. Foto: Supraphon

Splnila jste si tím svůj sen?

Ano, tím albem mi bylo splněno mé tehdejší přání nezpívat už odlehčené popové písně. Bylo mi čtyřiadvacet let, chtěla jsem interpretovat náročnější skladby. Vzpomínám si, že jsme v Hudebním divadle v Karlíně měli koncert s Golden Kids nazvaný Micro-Magic-Circus. Já tam Bobanovi prosebně řekla, že bych už chtěla zpívat něco náročnějšího, nejen lehký repertoár. Poprosila jsem ho, aby mi napsal nějakou písničku, a on si to vzal k srdci.

Ty takzvaně lehké písničky, třeba Pátá nebo Mám ráda cestu lesní, ale byly populární. Proč jste chtěla změnu?

Chodila jsem na hodiny zpěvu, pracovala jsem na sobě, a tak jsem chtěla ukázat kvalitu svého zpívání. Byla jsem ráda, že na to Boban přistoupil. Mimochodem, už pro představení Micro-Magic-Circus s Golden Kids mi napsal písničku Chléb náš vezdejší, a ta už byla náročnější. Tím to začalo.

Album vyšlo v době, kdy měla Marta Kubišová, s níž jste byla v Golden Kids, zákaz vystupovat. Ovlivnilo to nějak jeho cestu za posluchači?

S albem jsme chytili začátek normalizace. Myslím si dokonce, že kdybychom vydání naplánovali na pozdější dobu, asi bychom už měli smůlu. Jak zákaz pro Martu, tak snímky Otty Dlaboly na obalu, které ukazovaly Prahu poněkud ošuntělou, by byly důvody, proč by mohla tehdejší cenzura vydání desky zakázat.

My ale měli štěstí, deska vyšla podle plánu. Jen na ní nesměla být Marta uvedena, i když zpívala jen sbory a druhé hlasy.

Helena Vondráčková vydala dvě starší alba. Foto: Lenka Hatašová

Co album znamenalo pro vaše další účinkování v Golden Kids?

Existence kapely už se chýlila ke konci. Marta měla zákaz a poslední vystoupení proběhlo v lednu 1970. Potom jsem pokračovala v koncertování s Vaškem Neckářem, doprovázel nás orchestr, který řídili Josef Vobruba a Boban Ondráček. Mé nové písně jsem postupně zařazovala do koncertního repertoáru a byly na ně krásné reakce.

Jste zástupkyní generace, která dala československé pop music výrazné osobnosti i hlasy. Každý z tehdejších zpěváků byl ve své profesi dokonalý, což dnes už neplatí. Byl to tehdy základní předpoklad pro to, aby mohl vejít na pódium či do studia?

Byl to nejzákladnější předpoklad. Nevzpomínám si, že by byli na scéně zpěváci či zpěvačky, kteří zpívat neuměli.

Čím si vysvětlujete, že to dnes není pravidlem?

Technikou, která dovede hlasový projev i intonaci vylepšit tak, že dokonalost není až tak potřebná. A také repertoárem, protože dnešní písně jsou jinak vedené a kolikrát nejsou moc náročné. Jsou mnohdy hezké, ale náročnost na provedení není často tak velká.

Obal alba Vánoce s Helenou. Foto: Universal Music

V době vydání alba Ostrov Heleny Vondráčkové jste prožívala kariérní vzestup. Byl něčím vykoupený?

Nic, co se v té době dělo, nepovažuju za promarněné. Minuly mě i zákazy vystupování. On k nim ale v mém případě nebyl důvod, protože za nimi byly obvykle politické názory, a já byla v tomto ohledu mimo hru. V srpnu 1968, kdy nás přišla osvobodit ruská armáda, jsem byla mimo republiku. Se Zdeňkem Rytířem jsme byli na dovolené a já se vracela do země až ve dnech, kdy už byl klid. Neviděla jsem přijíždět tanky. Jen jsem pak registrovala různé zákazy a omezení, které se dotkly hudební scény.

I některé mé písničky byly ale zakázané. Zpívala jsem například v pořadu Písně pro Rudolfa III. skladbu Přejdi Jordán. Cenzoři ji stáhli z rozhlasového vysílání, protože prý nabádala k emigraci. Šťourali se v textech a hledali v nich jinotaje. Bylo to nepříjemné.

Přišly pak i časy horší?

Víte, štěstí z toho, že můžu zpívat, pociťuji celý život. Je ale pravda, že na začátku devadesátých let se ozývali ti, jimž před sametovou revolucí nebyl dáván takový prostor, a tvrdili, že těm, kteří ten prostor měli, by se už neměl dávat v tak velké míře. I na mé koncerty tehdy chodilo méně lidí.

Jenže jsem měla štěstí. Michal David, který měl skupinu Allegro a měl problém s návštěvností, mi ji půjčil a já vystupovala s ní. Takže jsem ze scény nezmizela. Do toho jsem se dohodla s Vladimírem Popelkou, který působil v tehdejším Československém rozhlasu, že nahrajeme muzikálové melodie. Byl to další můj sen. Na albu jsme pracovali celý rok, protože jsme vybrali velice náročné písničky. Deska vyšla pod názvem The Broadway album v roce 1993.

Takže jste nepociťovala žádnou křivdu?

Hudební ne. Jen mě mrzelo, že někteří novináři přičítali můj úspěch tomu, že jsem pracovala v době socialismu. Byla to naprostá demagogie, a ráda bych se některých zeptala, co dělali v té době oni. Také pracovali. A pro mě bylo zpívání práce, kterou jsem milovala.

Nebyl to režim, který mě naučil zpívat, tancovat nebo stepovat. Všechny lekce jsem si zaplatila ze svých peněz a měla jsem vůli se zdokonalovat.

Helena Vondráčková se těší i na Vánoce. Foto: archiv Heleny Vondráčkové / Agentura MM Praha

Zpíváte dnes některou z písni z alba Ostrov Heleny Vondráčkové na koncertech?

Ano, stále zpívám Můžeš zůstat, můžeš jít a Ostrovy pokladů. Další ne především proto, že jsou zaranžované pro smyčce a velký orchestr. A já vystupuju se svou kapelou.

Již 19. prosince zazpíváte na vánočním koncertu v Lucerně. Bude něčím výjimečný?