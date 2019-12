Dárky pod stromek nemusí dorazit včas

Je to skutečně potřeba, vždyť loni před Vánoci musela za jediný den zvládnout až půl milionu balíků a letos se dá čekat další rekord. Jak nyní Česká pošta oznámila, nejzazší termín podání balíků tak, aby byly skutečně doručeny do Štědrého dne, je u zásilky do Balíkovny a Balíku na poštu 20. prosinec a u Balíku do ruky 19. prosinec.