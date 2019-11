Berenika Kohoutová stráví Vánoce bez otce svého očekávaného dítěte

„Těším se, že nebudu vůbec nic dělat, jenom jíst cukroví, smažené, oříšky a vůbec všechno, co mi kdo dá, v neomezeném množství. Jen ten alkohol už tam nebude,” svěřila se Berenika.

Její partner Kryštof ovšem u společné štědrovečerní tabule bude chybět. „Budu s maminkou u mojí sestry doma, protože sestra už má svoji rodinu a syna. Bude to tak nejjednodušší. A Kryštof má spoustu sourozenců, tak s nimi bude u své rodiny. A že by mi bylo smutno? Těch pár hodin to bez sebe vydržíme, vždyť spolu budeme, aspoň doufám, celý život,” míní herečka.